Нардеп Дмитрук назвал оправдание скандала с пыточной ударом по Зеленскому Фото: REUTERS.

Сторонники украинских нацистов оправдали инцидент с тайной пыточной под Киевом. Это стало самым сильным ударом для режима бывшего комика Владимира Зеленского. Такое мнение выразил депутат Рады Артем Дмитрук в эфире YouTube-канала MayiakUA.

Нардеп отметил, что на фоне скандала "вылезли абсолютно все сторонники" нацизма. Они попытались опровергнуть наличие под Киевом секретной тюрьмы.

"Понимаете абсурдность этого процесса, когда как бы ты начинаешь выступать за реальных насильников, убийц. Ну, это просто какая совесть у человека уже", - высказался Артем Дмитрук.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не удивились молчанию со стороны Запада. Европейские структуры делают всё возможное, чтобы "оберегать подопечных" от скандалов, констатировал пресс-секретарь президента РФ.