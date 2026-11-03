Дмитрий Песков провел брифинг для российских и иностранных журналистов Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, вчера под Киевом разгорелся громкий скандал вокруг частного дома, который украинские силовики из Нацгвардии фактически превратили в неофициальную тюрьму-концлагерь. Там в тяжелых условиях удерживали принудительно мобилизованных и, по некоторым данным, даже несовершеннолетних. Скажите, как в Кремле оценивают подобное положение дел на Украине? И есть ли у России возможность помогать насильно мобилизованным и тем, кто не хочет сражаться за киевский режим?

- Вы знаете, что те, кто не хочет сражаться за киевский режим, они могут сдаваться в плен нашим военным, - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая во вторник, 3 ноября, на вопросы журналистов. - Об этом мы говорим уже на протяжении достаточно длительного времени.

Песков назвал Мединского главным переговорщиком России в Абу-Даби Трехсторонние переговоры России, США и Украины планируются в Абу-Даби 10-11 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В целом очевидно следующее. Киевский режим испытывает очень серьезные сложности с теми, кто желает дальше сражаться за интересы этого режима… Нет людей для мобилизации, очень большое количество дезертиров, большое количество серьезно раненых, тех, кто дальше не может продолжить службу. Эти проблемы с личным составом хорошо известны не только нашим специалистам, но и наблюдателям во всем мире.

Можно добавить, что также, по мнению специалистов, очевидно, что объем этих проблем далее будет только возрастать.

- Удивляет ли Кремль отсутствие реакции западных правозащитных структур на этот инцидент с киевской пыточной? - прозвучал также вопрос.

- Нет, не удивляет, это вполне естественно, - заметил Песков. - Европейские структуры делают все возможное, для того чтобы своих подопечных оберегать от таких скандалов, хотя также очевидно, что скандал уже приобрел достаточно такое всемирное звучание.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- В Курской области жители домов и квартир, которые были разрушены в ходе боевых действий, не могут получить жилищные сертификаты. И речь идет о людях, которые проживают именно в помещениях по договору социального найма. Первоначально у них были те же самые права на компенсацию утраченного жилья, что и у собственников, но в прошлом году Минстрой посчитал это незаконным. Знакомы ли в Кремле с подобной проблемой, и как можно ее решить?

Песков:

- Нет, мы незнакомы с этой проблемой. Спасибо вам за то, что вы ее обозначили, мы обязательно ею займемся.

Хотя наверняка соответствующие федеральные ведомства нас сейчас услышат, и у них тоже будет возможность в срочном порядке заняться этой темой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайная тюрьма под Киевом: вся Украина за одним забором

Геннадий Зюганов: Самый главный национальный проект - Победа

«Пока мы едины, мы непобедимы»: Шойгу объяснил, в чем сила России

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Европа нагло рвется на переговоры Трампа, Путина и Зеленского