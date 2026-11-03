Фото: REUTERS.
…- Дмитрий Сергеевич, вчера под Киевом разгорелся громкий скандал вокруг частного дома, который украинские силовики из Нацгвардии фактически превратили в неофициальную тюрьму-концлагерь. Там в тяжелых условиях удерживали принудительно мобилизованных и, по некоторым данным, даже несовершеннолетних. Скажите, как в Кремле оценивают подобное положение дел на Украине? И есть ли у России возможность помогать насильно мобилизованным и тем, кто не хочет сражаться за киевский режим?
- Вы знаете, что те, кто не хочет сражаться за киевский режим, они могут сдаваться в плен нашим военным, - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая во вторник, 3 ноября, на вопросы журналистов. - Об этом мы говорим уже на протяжении достаточно длительного времени.
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В целом очевидно следующее. Киевский режим испытывает очень серьезные сложности с теми, кто желает дальше сражаться за интересы этого режима… Нет людей для мобилизации, очень большое количество дезертиров, большое количество серьезно раненых, тех, кто дальше не может продолжить службу. Эти проблемы с личным составом хорошо известны не только нашим специалистам, но и наблюдателям во всем мире.
Можно добавить, что также, по мнению специалистов, очевидно, что объем этих проблем далее будет только возрастать.
- Удивляет ли Кремль отсутствие реакции западных правозащитных структур на этот инцидент с киевской пыточной? - прозвучал также вопрос.
- Нет, не удивляет, это вполне естественно, - заметил Песков. - Европейские структуры делают все возможное, для того чтобы своих подопечных оберегать от таких скандалов, хотя также очевидно, что скандал уже приобрел достаточно такое всемирное звучание.
Вопрос:
- В Курской области жители домов и квартир, которые были разрушены в ходе боевых действий, не могут получить жилищные сертификаты. И речь идет о людях, которые проживают именно в помещениях по договору социального найма. Первоначально у них были те же самые права на компенсацию утраченного жилья, что и у собственников, но в прошлом году Минстрой посчитал это незаконным. Знакомы ли в Кремле с подобной проблемой, и как можно ее решить?
Песков:
- Нет, мы незнакомы с этой проблемой. Спасибо вам за то, что вы ее обозначили, мы обязательно ею займемся.
Хотя наверняка соответствующие федеральные ведомства нас сейчас услышат, и у них тоже будет возможность в срочном порядке заняться этой темой.
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