Оппозиционные партии Армении решили объединиться для достижения целей: что известно

В Армении двенадцать оппозиционных политических сил заявили о консолидации Фото: REUTERS.

Сразу двенадцать оппозиционных политических сил Армении заявили о консолидации. Они призвали сторонников стать частью крупной коалиции. Так говорится в совместном заявлении политических сил.

Оппозиционеры объяснили объединение желанием достичь общенациональных целей. Политики сосредоточатся на мире без односторонних уступок, защите идентичности и Армянской апостольской церкви.

"Мы, нижеподписавшиеся политические силы Армении, осознавая всю серьезность судьбоносных вызовов, стоящих перед армянским народом и армянской государственностью, заявляем о формировании общенациональной консолидации", - сказано в документе.

Сотрудники СК Армении тем временем провели обыски в квартирах лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции Нарека Карапетяна. Процедуры начались с раннего утра 4 ноября.