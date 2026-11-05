ООН не реагирует на вопросы МИД России по Буче: Гутерриш игнорирует Лаврова

Дипломат Логвинов: Гутерриш не ответил на 12 вопросов Лаврова по Буче Фото: REUTERS.

Руководство ООН игнорирует письма главы МИД России Сергея Лаврова. Он адресовал генсеку Организации Антониу Гутерришу 12 вопросов по провокации в Буче. Они так и не нашли ответа. Об этом проинформировал директор Департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

Дипломат уточнил, что Сергей Лавров потребовал ООН объяснить, почему Антониу Гутерриш допустил публикацию "столь серьезных обвинений в адрес России, если в основе его методологии лежит утверждение о неких "разумных основаниях полагать", что перечисленные факты имели место". Кроме того, в МИД РФ не поняли, почему при подготовке доклада по Буче Организация заимствовала статистику из единственного источника - украинского.

"По поводу реакции ооновцев, напомню, что работу с ними мы ведем не первый год. Делаем это максимально прозрачно - вся наша переписка с Секретариатом ООН по Буче доступна на сайте МИД России... Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили", - оповестил Кирилл Логвинов.

Он также раскритиковал руководство ООН за необъяснимые цифры в докладе. В документе фигурируют значения от 21 до 1365 погибших.

"То есть "погрешность" более чем на 1 тыс. человек. Это лишь несколько примеров грубых несостыковок в "изысканиях" УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека - прим. ТАСС) по Буче", - отреагировал дипломат.

По данным замглавы МИД Александра Алимова, журналисты на Генассамблеи ООН проявили внимание к докладу России о фальсификациях в Буче. Очевидна и заинтересованность со стороны делегаций, добавил он. Некоторые брали доклад и знакомились с содержанием, сообщил Александр Алимов.

Кирилл Логвинов между тем подчеркнул, что Москва никогда не согласится на ограничение права вето в Совбезе ООН. России не важно, какими аргументами будут обосновывать подобные предложения. Дипломат заявил, что право вето нельзя считать привилегией постоянных членов Совбеза.