ТАСС: встреча ЕС, Британии и США по Украине не дала результатов. Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Прошедшая в Брюсселе встреча технических делегаций ЕК, Германии, Франции, Великобритании, США, Украины и Всемирного банка завершилась, не дав никаких результатов с точки зрения урегулирования украинского конфликта. Об этом со ссылкой на диписточник в Брюсселе сообщает ТАСС.

«Практических результатов с точки зрения возможного урегулирования конфликта на встрече не достигнуто», - сообщил он.

Между тем, ЕК в своем итоговом заявлении сообщила, что на встрече обсуждалась только «послевоенная реконструкция и развитие Украины». Но при этом не уточнила, как Незалежная может перейти из состояния военного конфликта может перейти в стадию «реконструкции». Журналисты допустили, что на переговорах еврочиновники просто пытались добиться дополнительного финансирования киевского режима со стороны государств-партнеров на 2027 год.

На этой же встрече, напомним, ЕК сообщила, что Евросоюз предоставил Украине 231,5 миллиарда евро с начала конфликта.

Ранее, как писал сайт KP.RU, в ЕС озвучивали сопоставимые цифры поддержки Киева. В сентябре глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщала, что с 2022 года страны ЕС выделили Украине более 220 миллиардов евро, из которых 78 миллиардов пришлись на военную помощь .