Победивший на выборах "Студенческий список" призвал Сербию заключить с РФ сделку по газу

В Сербии хотят заключить долгосрочный договор о газе с Россией Фото: REUTERS.

Представители победившего на парламентских выборах "Студенческого списка" обратили внимание на истечение срока сделки между Москвой и Белградом по поставкам газа. Период действия договора заканчивается 31 декабря. Сербия должна заключить с Россией долгосрочную сделку по газу. Так объявил кандидат в депутаты от "Студенческого списка" Деян Радивоевич в ходе пресс-подхода.

Профессор призвал изменить условия заключения договора. Он считает, что краткосрочные соглашения не обеспечивают экономике и энергетике страны "достаточной предсказуемости".

"Целью должна стать выработка более долгосрочного и стабильного решения. Необходимо стремиться к заключению многолетнего соглашения, например рассчитанного на три года, в котором будут четко определены объемы, цены, графики поставок", - сообщил Деян Радивоевич.

Он добавил, что до формирования нового правительства переговоры с Москвой должны вести исполняющая обязанности министра горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович и руководство компании "Сербиягаз".

Политик, кроме того, порекомендовал официальному Белграду развивать альтернативные маршруты и источники поставок. Он заявил о перспективах получения углеводородов из Азербайджана и с черноморских месторождений Румынии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва надеется на продолжение контактов с Белградом после смены правительства. Она уточнила, что страны ведут общую линию на развитие равноправного сотрудничества. Дипломат напомнила, что Сербия остается близким и дружественным России государством. Москва поддерживает с Белградом связь по всем направлениям.

Между тем бывшего сербского вице-премьера Александра Вулина сняли с рейса. Он летел из Белграда в Москву. Экс-чиновника сняли из-за якобы непроверенного багажа. Известно, что самолет авиакомпании Air Serbia уже находился в воздухе, когда экипаж получил распоряжение вернуться в аэропорт. Выяснилось, что Александр Вулин якобы не прошел обязательную проверку безопасности. Директор по безопасности белградского аэропорта Милан Куч позже обнаружил нарушение процедуры при просмотре записей с камер.