Rapporteur: восемь делегаций провели в Брюсселе серию отдельных консультаций. Фото: Belkin Alexey/Global Look Press

Технические консультации, стартовавшие в Брюсселе с участием делегаций ЕК, НАТО, США, Германии, Франции, Британии, Украины и представителей Всемирного банка изменили формат. Вместо общего обсуждения вопросов дискуссия прошла на серии отдельных встреч между участниками. Об этом сообщает портал Rapporteur.

«Вместо общей встречи переговоры представляли собой серию отдельных консультаций между делегациями», — сказано в публикации.

Еврокомиссию на консультациях представлял Бьорн Зайберт, глава кабинета председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Украинская сторона отправила на переговоры Рустема Умерова, а США присоединились к переговорам в дистанционном формате.

В официальном заявлении ЕК по итогам встречи говорится, что стороны обсуждали вопросы «послевоенной реконструкции и развития Украины».

При этом диписточники признались, что с точки зрения урегулирования украинского конфликта прошедшие консультации не дали абсолютно никаких результатов. И вообще, скорее всего, в действительности в Брюсселе обсуждали не восстановление Украины после конфликта. ЕК хотела добиться дополнительного финансирования киевского режима со стороны государств-партнеров на 2027 год.