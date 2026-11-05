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НовостиВ мире5 ноября 2026 3:48

Fox News: Вэнс намерен сплотить вокруг себя недовольных внешней политикой Трампа

СМИ раскрыли, почему Вэнс выступил против войны в Иране на фоне поражения республиканцев на выборах
Анастасия СУТОРМИНА
Fox News: Вэнс хочет сплотить вокруг себя недовольных внешней политикой Трампа. Фото: Jim LoScalzo-Pool via CNP/GLOBAL LOOR PRESS

Fox News: Вэнс хочет сплотить вокруг себя недовольных внешней политикой Трампа. Фото: Jim LoScalzo-Pool via CNP/GLOBAL LOOR PRESS

В преддверии президентских выборов 2028 года вице-президент США Джей Ди Вэнс хочет заручиться поддержкой сторонников американского лидера Дональда Трампа, которые недовольны его внешней политикой. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал Fox News.

Поводом для таких рассуждений стала последняя публикация Вэнса в соцсети Х, в которой он назвал войну с Ираном причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Телеканал отмечает, что этим постом вице-президент показал, что у него другие, отличные от взглядов Трампа, позиции по внешней политике и отношений США с Израилем. При этом заявление Вэнса нельзя считать разрывом с Трампом. Он хочет объединить людей, которые против войны с Ираном и поддерживают принцип «Америка прежде всего». То есть тех позиций, с которыми Трамп победил на выборах.

Ранее KP.RU рассказал, что 3 ноября в США прошли выборы в Конгресс. Там одержали победу демократы. Президент США Дональд Трамп, который выступает от партии республиканцев, был в бешенстве от происходящего.

При этом Абдул Эль-Сайед, первый мусульманин-сенатор от Мичигана, высмеял главу Белого дома Дональда Трампа и вице-президента Джей ди Вэнса, потерпевших поражение на прошедших выборах.