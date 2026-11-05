Стамболиев: Молодёжь Европы не верит антироссийской пропаганде в СМИ. Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Европейская молодёжь всё меньше доверяет антироссийским материалам в местных СМИ, поскольку видит расхождение между публикациями и повседневной жизнью. Таким мнением на полях международной недели «Народы России» поделился с РИА Новости Георги Стамболиев, входящий в исполнительное бюро Международного движения русофилов.

По его словам, молодые люди в ЕС перестали принимать пропаганду на веру: они «видят свои карманы и цены в магазинах» и понимают, что картина «прекрасного Евросоюза» из газет далека от действительности.

«И значит, все, что они знали о России, тоже не будет правдой», — добавил Стамболиев.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил открыть для агрессивных политиков Евросоюза психиатрическую клинику, где их будут «лечить от русофобии». Он с иронией заметил, что тоже хочет быть великим бизнесменом из Брюсселя, предлагающим инновационные решения.