В Рязани из-за атаки БПЛА загорелись промышленные объекты Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

Минувшей ночью Рязанская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате на территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания, сообщил в четверг в мессенджере «Макс» глава региона Павел Малков.

По словам губернатора, при атаке пострадал человек. В настоящий момент медики оказывают пострадавшему помощь.

В части города наблюдаются перебои с электроснабжением, повреждены линии электропередач. Также повреждения остекления получила школа № 58 в Рязани. Занятия в образовательном учреждении были отменены.

В Рязанском округе повреждены частные дома, а в Рыбновском округе произошло возгорание нежилой постройки в частном секторе.

Вечером 4 ноября в Брянской области в результате атак ВСУ пострадали четыре человека. Один из дронов ударил по гражданскому автомобилю вблизи населённого пункта Могилёвцы — там ранены два человека. В результате удара вражеского БПЛА по посёлку Климово осколочные ранения получили также двое мужчин. Кроме того, в селе Сачковичи были повреждены жилой дом и машина.