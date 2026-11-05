Выяснилось, как 34 россиянки могли оказаться в развлекательных заведениях Турции

Задержанные в Турции россиянки могли стать жертвами обмана при трудоустройстве. Фото: Anton Belitsky/GLOBAL LOOR PRESS

Задержанные в Турции 34 россиянки могли оказаться в турецких развлекательных заведениях, став жертвами обмана при трудоустройстве. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Как отметили собеседники агентства, следствию предстоит выяснить, как россиянки оказались работницами ночных клубов, что им было обещано при трудоустройстве.

«Отдельно предстоит установить, могли ли задержанные подвергаться обману или вовлечению в деятельность международной преступной группы»,- сообщил собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что в столице Турции силовики провели масштабные полицейские рейды в развлекательных заведениях «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». В ходе операции были задержаны 34 гражданки России. В качестве официальной причины ареста турецкие власти называют нарушения норм морали и общественной безопасности.