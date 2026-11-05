ВС РФ поразили терминал «Новой почты» в Новом Коротыче Харьковской области Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Российской Федерации поразили логистический терминал «Новой почты» в населенном пункте Новый Коротыч Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российская армия нанесла удар по электроподстанции в Днепропетровской области.

Накануне Вооруженные силы Российской Федерации в течение суток поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также цеха производства и места хранения украинских беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов (НРТК).

Также минувшим днем российские военные поразили "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы.