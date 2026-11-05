ВС России поразили сухоргруз с военным имуществом ВСУ в Черном море Фото: REUTERS.

Российские военные ночью продолжили наносить удары беспилотниками по украинской инфраструктуре. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Под раздачу попали объекты энергетики, логистические центры и морские суда, которые работают на нужды ВСУ.

В Харьковской области, в районе населённого пункта Новый Коротыч, разбит логистический терминал «Новой почты». В Днепропетровской области поражена электроподстанция на 330 кВ. А в акватории Чёрного моря, в 52 километрах юго-западнее Одессы, накрыли сухогруз с военным имуществом на борту. Именно такие суда, по данным военных, и обеспечивают снабжение украинской армии.

Стоит напомнить, что это не первая подобная атака за последние дни. Ещё в ночь на 4 ноября российские беспилотники уже били по энергетике Украины. Тогда серьёзно досталось подстанции «Наливайковка» на 750 кВ в Киевской области и «Чижовке» на 110 кВ в Житомирской.