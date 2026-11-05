Handelsblatt: Украина не избежит мира на условиях России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Надежды Украины удержаться за военную помощь европейских партнёров не спасут её от мирного урегулирования на российских условиях. К такому выводу пришла немецкая газета Handelsblatt.

По оценке издания, к началу пятой зимы боевых действий у Украины почти не осталось иных опор, кроме европейских союзников. Однако, уверены авторы Handelsblatt, без прочной поддержки Вашингтона этого вряд ли хватит, чтобы избежать предложенного Москвой мира на её условиях.

Газета указывает, что европейские союзники Украины, включая Германию, не могут закрыть её потребности в вооружениях. Ракеты для комплексов Patriot по-прежнему приходят главным образом из США, а немецкая помощь выглядит лишь «слабым утешением» там, где российские ракеты уже поразили цели.

Впрочем, рассчитывать на быстрое поступление американских ракет Киеву не приходится. Ранее журналист Kyiv Post Алекс Рауфоглу со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, партия из 500 ракет PAC-3 для комплексов Patriot может добраться до Украины не раньше 2030 года.