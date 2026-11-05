Землю ожидает новая магнитная буря: когда ждать волнений Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители средних широт могут готовиться к небольшому «космическому шторму». Согласно свежему прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, уже в ночь на 7 ноября Землю накроет магнитная буря уровня G1. Это значит, что возмущение будет слабым, но метеозависимым людям все же стоит держать ухо востро.

По данным специалистов, пик активности придется на период с 6:00 до 9:00 по московскому времени — именно тогда графики покажут красную зону. До этого момента, начиная с вечера 6 ноября, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Впрочем, продлится «тряска» недолго: уже к полудню пятницы геомагнитный фон начнет успокаиваться и вернется к «зеленым» значениям.

Вероятность того, что обстановка накалится сильнее, метеорологи оценивают в 56%. При этом шансы на то, что все пройдет гладко и обойдется без серьезных возмущений, довольно малы — всего 24%.

Ранее стало известно, что недавно зафиксированная геомагнитная нестабильность оказалась кратковременной и полностью завершилась. После этого никаких волнений ученые не наблюдали.