На Солнце вернулись пятна: ученые рассказали о текущем состоянии звезды

ИКИ РАН: на Солнце снова появились пятна, но магнитных бурь не ожидается. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Недавно зафиксированная геомагнитная нестабильность в ночь на воскресенье, 1 ноября, оказалась кратковременной и полностью завершилась. По данным Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), геомагнитные индексы и параметры солнечного ветра уже более суток находятся в зеленой, стабильной зоне.

Ученые отмечают, что вспышечная активность Солнца остается на околонулевом уровне. Небольшим исключением стала лишь одиночная слабая вспышка класса C, зарегистрированная в воскресенье после четырехдневного затишья, однако с утра понедельника, 2 ноября, новых вспышек зафиксировано не было.

Несмотря на то, что на видимой стороне солнечного диска вновь сформировались пятна, на общую обстановку они пока не повлияли. Согласно текущему прогнозу астрофизиков, в ближайшее время на Земле сохранится полное геомагнитное спокойствие.

Напомним, в четверг, 29 октября, ученые зафиксировали выброс гигантского протуберанца размером около 500 тысяч километров. Темное облако газа двигалось в сторону Марса.

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