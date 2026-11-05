CNN: главе Пентагона Хегсету могут объявить импичмент уже на следующей неделе. Фото: Annabelle Gordon-Pool via CNP/GLOBAL LOOR PRESS

Война в Иране, которую принял решение развязать президент США Дональд Трамп, привела к сокрушительному поражению республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. И теперь все больше людей хотят возложить на кого-то ответственность за этот провал. Этим «козлом отпущения» может стать глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает телеканал CNN.

Журналисты отмечают, что палата представителей может проголосовать за импичмент главы Пентагона уже на следующей неделе. По мнению республиканцев, именно Хегсет убедил Трампа начать конфликт, не продумав стратегию выхода и не разработав план по преодолению неизбежных политических последствий.

Член Палаты представителей от штата Кентукки Томас Мэсси, известный своими антитрамповскими взглядами, заявил, что планирует инициировать голосование по импичменту Хегсета, когда Конгресс возобновит работу на следующей неделе. По словам нескольких источников в Республиканской партии, они ожидают, что импичмент состоится.

Ранее сообщалось, что шефу Пентагона Питу Хегсету грозит импичмент при победе демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Его обвиняют в незаконном продолжение ударов по Ирану после истечения установленного законом 60-дневного срока. Кроме того, не все верят в законность ликвидации Пентагоном более 220 предполагаемых наркоторговцев на воде.

Также стало известно, что в случае импичмента Хегсета, его пост может занять губернатор Флориды Рон Десантис.