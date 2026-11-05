Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире5 ноября 2026 5:42

КСИР: два супертанкера загорелись при проходе через Ормузский пролив

КСИР сообщил, что супертанкеры в Ормузском проливе загорелись при проходе через несогласованные маршруты
Семен ЗИМИН
КСИР: два супертанкера загорелись при проходе через Ормузский пролив

КСИР: два супертанкера загорелись при проходе через Ормузский пролив

Фото: REUTERS.

Два супертанкера загорелись при попытке пройти через Ормузский пролив по маршруту, который не был согласован с Ираном. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС исламской республики), передаёт телеканал PressTV.

По данным КСИР, прошлой ночью произошли два отдельных инцидента. Крупный нефтяной танкер, шедший по несогласованному маршруту в южной части пролива, подорвался на мине и был вынужден остановиться. На другом супертанкере в восточной части пролива вспыхнул крупный пожар. К горящему судну подошёл буксир, чтобы потушить огонь, но позже загорелся и он сам.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Ирана не исключают нанесение ударов по американским военным базам на территории Европы, если США примут решение о новых атаках против Тегерана.