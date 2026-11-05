КСИР: два супертанкера загорелись при проходе через Ормузский пролив Фото: REUTERS.

Два супертанкера загорелись при попытке пройти через Ормузский пролив по маршруту, который не был согласован с Ираном. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС исламской республики), передаёт телеканал PressTV.

По данным КСИР, прошлой ночью произошли два отдельных инцидента. Крупный нефтяной танкер, шедший по несогласованному маршруту в южной части пролива, подорвался на мине и был вынужден остановиться. На другом супертанкере в восточной части пролива вспыхнул крупный пожар. К горящему судну подошёл буксир, чтобы потушить огонь, но позже загорелся и он сам.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Ирана не исключают нанесение ударов по американским военным базам на территории Европы, если США примут решение о новых атаках против Тегерана.