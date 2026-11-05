Силы ПВО уничтожили за ночь 496 дронов ВСУ над регионами России Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 5 ноября уничтожили 496 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, российский войска ликвидировали беспилотники противника в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, в Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что российские военные ночью продолжили наносить удары беспилотниками по украинской инфраструктуре. Под удар попали объекты энергетики, логистические центры и морские суда, которые работают на нужды ВСУ.