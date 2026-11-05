Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 ноября 2026 5:43

Силы ПВО уничтожили за ночь 496 дронов ВСУ над регионами России

Российский войска отбили ночью 5 ноября атаку дронов ВСУ на регионы страны
Анастасия СУТОРМИНА
Силы ПВО уничтожили за ночь 496 дронов ВСУ над регионами России

Силы ПВО уничтожили за ночь 496 дронов ВСУ над регионами России

Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 5 ноября уничтожили 496 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, российский войска ликвидировали беспилотники противника в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, в Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что российские военные ночью продолжили наносить удары беспилотниками по украинской инфраструктуре. Под удар попали объекты энергетики, логистические центры и морские суда, которые работают на нужды ВСУ.