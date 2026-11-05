Умер Алан Джонс, чемпион Формулы-1

Джонс выиграл титул в 1980 году за рулем Williams и до сих пор остается последним австралийцем, которому покорялось чемпионство в «королевских гонках» Фото: EAST NEWS.

Австралийский чемпион Формулы-1 Алан Джонс умер 5 ноября в возрасте 80 лет после непродолжительной болезни. О смерти легендарного гонщика сообщила его семья через организацию Motorsport Australia, пишет Bloomberg.

Джонс выиграл титул в 1980 году за рулем Williams и до сих пор остается последним австралийцем, которому покорялось чемпионство в «королевских гонках». Всего за карьеру он поднимался на верхнюю ступень пьедестала 12 раз, выступая также за команды Hesketh и Arrows.

Супруга спортсмена добавила, что Джонс посвятил жизнь автоспорту и оставил наследие, которое будет жить в людях, на которых он повлиял. Семья поблагодарила всех, кто был частью его пути, за многолетнюю дружбу и любовь. У Джонса остались жена и шестеро детей.

Джонс стал лишь вторым австралийцем, выигравшим чемпионат Формулы-1, после сэра Джека Брэбэма.

Неделей ранее умер всемирно известный американский актер, звезда фильма «Люди Икс» Патрик Стюарт. Его не стало в возрасте 86 лет.