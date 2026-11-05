«Отморозится и будет просто посылать»: Медведев предрёк, как Зеленский поведёт себя с ослабевшим Трампом

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после поражения Дональда Трампа на выборах в Конгресс Владимир Зеленский начнёт «просто посылать» ослабевшего президента США. Об этом он написал в канале «Макс».

Зеленский, как пишет Медведев, и раньше не прислушивался к Белому дому, полагаясь на европейских покровителей, а теперь и вовсе «отморозится».

«[Зеленский - прим. ред.] будет просто посылать ослабевшего президента США», — написал Медведев.

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. Демократы, по прогнозам ведущих СМИ, вернули контроль над обеими палатами Конгресса, отобрав у республиканцев большинство, которое те имели до выборов.

Ранее президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает итоги голосования внутренним делом США, однако рассчитывает, что Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия.