Медведев: Россия должна разгромить врага на поле боя, невзирая на выборы в США Фото: REUTERS.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о влиянии американских выборов на российские интересы. Поводом стали промежуточные выборы в США, где Дональд Трамп разгромно уступил в битве за Конгресс. Своим мнением политик поделился в мессенджере «Макс».

«Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далёкой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы», — говорится в публикации.

По словам Медведева, для Москвы принципиальны два вопроса — украинский конфликт и санкции. По первому он отметил, что с нынешней администрацией Белого дома идут довольно полезные консультации, но не более того. Владимир Зеленский, как выразился зампред Совбеза, и раньше не сильно слушал главу США, опираясь на европейских покровителей, а теперь и вовсе будет игнорировать ослабевшего президента.

Трамп, по мнению Медведева, мог бы отключить Starshield или перестать делиться разведданными, но вряд ли пойдёт на это: лишнее противостояние с демократами ему ни к чему. Санкционная тема сложнее — новые ограничения могут стать предметом торга, например в обмен на отказ от импичмента. Но это ударит по ценам на нефть и испортит отношения с Кремлём.

Ранее сам Дональд Трамп ранее заявил, что готов признать итоги голосования и сотрудничать с демократами. Президент США подчеркнул, что с нетерпением ожидает начала совместной работы.