Хуже, чем COVID-19: Билл Гейтс обвинил Трампа в создании условий для глобальной катастрофы из-за ИИ

Билл Гейтс обвинил Трампа в создании условий для глобальной катастрофы из-за ИИ Фото: REUTERS.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс обвинил администрацию Дональда Трампа в сдерживании международных усилий по регулированию искусственного интеллекта (ИИ). Миллиардер заявил, что снятие ограничений на разработку этой технологии повышает риск создания биологического оружия, способного спровоцировать пандемию «значительно более серьезную, чем COVID-19».

Гейтс уточнил, что ключевую опасность представляют злоумышленники, использующие «открытые» модели ИИ для снятия защитных барьеров. По его словам, бесконтрольное распространение таких систем создает прямую угрозу национальной и глобальной биобезопасности. Миллиардер выразил сожаление из-за отказа Белого дома от жесткого регулирования отрасли в пользу принципа самоконтроля со стороны технологических компаний.

«Саморегулирование не сработает... Действия не имеют большого смысла, если США не принимают в них участие. Поэтому мы, по сути, зашли в тупик», — отметил он на саммите Financial Times «Будущее ИИ», призвав правительство США ввести обязательный контроль над моделями и развернуть глобальные системы мониторинга биологических угроз.

Несмотря на головокружительные темпы развития ИИ и ожидания новых релизов от OpenAI и Anthropic в ближайшие годы, Гейтс призвал сосредоточиться на выработке независимых аудитов безопасности, пока технология не вышла из-под человеческого контроля.

Накануне миллиардер Илон Маск сравнил масштабный взлом крупнейшей криптовалютной биржи Binance с действиями будущего ИИ. Он предупредил о возможных рисках автономного поведения нейросетей в финансовой сфере.