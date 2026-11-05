Американский телескоп Swift после 22 лет работы сошел с орбиты: что произошло с аппаратом

НАСА: телескоп США Swift сошел с орбиты и сгорел в атмосфере после 22 лет работы. Фото: Hendrik Schmidt/Global Look Press

Американская космическая обсерватория Swift сошла с орбиты и сгорела в атмосфере Земли, проработав в космосе 22 года. Об этом сообщается на сайте НАСА.

«Космические силы США подтвердили, что станция Swift вошла в атмосферу Земли в среду в 07:39 утра (15:39 мск — прим. ТАСС) над Северной Суматрой в Индонезии <…>. НАСА прогнозировала, что большая часть орбитального телескопа сгорит при полете в атмосфере, но некоторые компоненты могут пережить падение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с околоземной орбиты сошел и сгорел в атмосфере солнечный спутник НАСА RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager). Этот космический объект числится в перечне Командования воздушно-космической обороны США под номером 27370.