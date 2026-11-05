Суд в Армении арестовал Самвела Карапетяна на месяц Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Антикоррупционный суд Еревана отправил под стражу на месяц лидера партии «Сильная Армения» и бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом пишет армянский портал 24news.

Карапетян проходит по делу о злоупотреблении полномочиями в частном секторе, из-за чего компании «Электрические сети Армении» был нанесён особо крупный ущерб.

До этого бизнесмен сидел под домашним арестом — но по другому уголовному делу. Теперь меру пресечения ему ужесточили.

Накануне следователи устроили серию обысков. Они пришли домой к Самвелу Карапетяну и к главе парламентской фракции «Сильной Армении» Нареку Карапетяну. В партии рассказали, что проверки прошли и по другим адресам, так или иначе связанным с семьёй.

В Следственном комитете Армении уточнили: обыски идут сразу по 65 адресам. Дело ведёт Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды.

Чуть позже выяснилось масштабность истории. По делу о злоупотреблении полномочиями и крупном ущербе для «Электрических сетей Армении» задержали 36 человек. Самвел Карапетян — в их числе. СК уже направил в суд ходатайство об аресте девяти задержанных.