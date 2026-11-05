Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский, по мнению украинского историка Марты Гавришко, громкими фразами пытается создать впечатление, будто Европа едина в противостоянии с Россией. Своими наблюдениями она поделилась в соцсети X.

Поводом стали слова главы киевского режима о том, что благодаря сплочённости Европа якобы многократно превосходит Россию.

Гавришко с иронией переиначила его призывы «Мы сильны! Европа сильна!», добавив от себя просьбу к Дональду Трампу не уводить войска — мол, речь шла лишь об эмоциональной составляющей, а не о военной самостоятельности.

«Но помните, ребята: ВМЕСТЕ МЫ ВЫСТОИМ! Желательно за спиной американцев», — добавила Гавришко.

Далеко не все на Западе разделяют оптимизм украинского руководства относительно ситуации в стране. Британский военный аналитик Александр Меркурис ранее высказал предположение, что Зеленский не до конца осознаёт реальное положение дел с энергоснабжением Киева. Более того, по мнению эксперта, нелегитимный лидер Украины остаётся равнодушным к бедам своих граждан.