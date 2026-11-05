Меркурис: Зеленский не осознает безнадежность ситуации с энергоснабжением Киева Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский не осознает полностью реальную ситуацию с энергоснабжением в украинской столице. Более того, нелегитимный лидер Украины равнодушен к бедам своих граждан. С таким предположением в эфире своего YouTube-канала выступил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Зеленскому, кажется, все равно, что у него город с тяжелейшей ситуаций с энергоснабжением, если можно так сказать, он психически очень далек от понимания бед украинцев», — сказал эксперт.

Вместе с тем, Меркурис признался, что не понимает, почему Зеленский отказывается обсуждать настоящие причины расширяющегося энергетического кризиса в городе. Но к такому поведению украинского лидера многие уже привыкли.

Днем ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский высказался о ситуации с энергетикой в Киеве. Он назвал ситуацию напряженной. Нелегитимный президент Украины пожаловался, что ремонтные работы затягиваются, осложняя ситуацию.

Напомним, раскалывает Украину и другой громкий скандал - с пыточным домом под Киевом. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич допустил, что эта ситуация неизбежно приведет к серьезным разногласиям внутри украинского руководства. Под угрозой окажутся не только позиции Владимира Зеленского, но и будущее его ближайшего окружения.