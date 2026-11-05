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НовостиОбщество5 ноября 2026 6:52

«Сикс-севену» не стать словом года: «Грамота.ру» объяснила причину

«Грамота.ру»: «сикс-севен» не включат в шорт-лист акции «Слово года - 2026»
Семен ЗИМИН
«Сикс-севену» не стать словом года: «Грамота.ру» объяснила причину Фото: Забиров Вадим

«Сикс-севену» не стать словом года: «Грамота.ру» объяснила причину Фото: Забиров Вадим

«Сикс-севен» не поборется за звание слова года-2026. Портал «Грамота.ру» не включит популярное сочетание цифр в шорт-лист своей лингвистической акции. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе портала.

Причина простая: эксперты уверены, что это вовсе не слово, а мем и флешмоб с призывом выполнять определённые движения. «Сикс-севен» — любопытный социокультурный феномен, но его место в ряду мемов, а не в словаре и не в списке претендентов на слово года, пояснили там.

По мнению лингвистов портала, перед нами скорее ритуал из области антропологии и социолингвистики, чем единица языка. У слова должно быть значение или означаемое, а «сикс-севен» не называет ни предмет, ни признак, ни действие — его употребление ситуативно и завязано на жест.

Любопытно, что популярность у «сикс-севен» огромная и держится уже несколько лет. Рост поисковых запросов колоссальный, а в 2025 году его объявили словом года и портал Dictionary.com, и Шведский институт языка и фольклора.

При этом в шорт-лист претендентов на слово года попали «дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра». Изначально выбор делали из 500 слов.