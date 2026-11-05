«Бездонный провал»: на Солнце образовалась одна из крупнейших корональных дыр года

ИКИ РАН: на Солнце сформировалась одна из самых крупных корональных дыр года. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Солнце сформировалась одна из самых масштабных корональных дыр текущего года с поперечным размером около одного миллиона километров. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Специалисты поясняют, что визуальный эффект «бездонного провала» в солнечной атмосфере является иллюзией. В реальности речь идет об аномальном снижении температуры и плотности плазмы на колоссальной площади, из-за чего данные участки теряют свечение и выглядят на снимках темными пятнами. На излучение тепла и света явление практически не влияет, однако оказывает прямое воздействие на космическую погоду.

Через ослабленные участки короны происходит массовый выброс высокоскоростной плазмы в открытый космос со скоростями до 1000 км/с. По прогнозам астрономов, в ночь с 6 на 7 ноября Земля войдет в плотный поток солнечного ветра, в котором пробудет не менее пяти суток — до середины следующей недели.

На момент первого контакта магнитосферы с фронтом плазмы ночью 7 ноября прогнозируются заметные магнитные бури. Полная стабилизация геомагнитного поля ожидается ориентировочно к 13-14 ноября.

Напомним, в конце октября ученые зафиксировали выброс гигантского протуберанца размером около 500 тысяч километров. Такое темное облако газа двигалось в сторону Марса.