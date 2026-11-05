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НовостиОбщество5 ноября 2026 7:00

Лерчек экстренно госпитализировали: ее не будет на пересмотре приговора

Адвокат Третьяков: Лерчек не будет на пересмотре приговора, она в больнице
Анастасия СУТОРМИНА
Адвокат Третьяков: Лерчек отправили в больницу, ее не будет на пересмотре приговора. Фото: Belkin/Global Look Press

Адвокат Третьяков: Лерчек отправили в больницу, ее не будет на пересмотре приговора. Фото: Belkin/Global Look Press

Блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которая борется с раком желудка, не будет на заседании по пересмотру ее приговора. Ее экстренно госпитализировали. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

«Валерию утром экстренно отправили в больницу, у нее будет процедура до 11 часов. Она не будет участвовать в заседании», — сказал он.

Ранее сообщалось, что московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в закрытом режиме. Защита просит отменить приговор и полностью оправдать Чекалину. Если суд откажет в этом требовании, адвокаты намерены добиваться смягчения наказания. Прокуратура, напротив, настаивает на ужесточении приговора.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что блогерша повторно проходит курс химиотерапии в одной из московских больниц и продолжает лечение четвертой стадии рака желудка.