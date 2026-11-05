В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 грузовых вагонов. Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Одиннадцать пустых грузовых вагонов сошли с рельсов на подъездных путях компании в Набережных Челнах. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в Комсомольском районе города, вблизи улицы Авторемонтной, на территории ООО «Железнодорожное управление» во время проведения плановых маневровых работ. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным ведомства, аварийный участок не принадлежит компании «РЖД». Движение поездов на прилегающих направлениях не прерывалось, задержки в расписании пассажирских или грузовых составов отсутствуют.

Для устранения последствий аварии силами собственника объекта сформирована специальная восстановительная бригада. Точные причины и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются специальной технической комиссией.

Накануне на железных путях произошло необычное происшествие. Стадо верблюдов заблокировало железнодорожные пути в Астрахани. Для предотвращения ДТП и заторов на место прибыли три экипажа ДПС.