Никаких отставок: Пит Хегсет продолжит работу вопреки давлению Конгресса Фото: REUTERS.

Пентагон опроверг слухи об отставке Пита Хегсета: военный министр, по словам представителя ведомства Шона Парнелла, намерен остаться на посту до конца президентского срока Дональда Трампа. Об этом Парнелл заявил телеканалу Fox News, комментируя появившиеся сообщения о возможных перестановках.

По его словам, Хегсет не собирается поддаваться политическому давлению со стороны демократов, которые, как выразился Парнелл, пытаются заработать очки для своей партии или запустить надуманные расследования при отсутствии реальных нарушений. Представитель Пентагона подчеркнул, что военное ведомство продолжит продвигать курс Трампа, несмотря на угрозы «заказной охоты на ведьм».

Сам президент США в среду тоже внёс ясность: он не планирует увольнять Хегсета, поскольку считает, что тот отлично справляется с обязанностями. Так Трамп ответил на сообщения CBS News, где со ссылкой на источники утверждалось, что глава Белого дома обсуждает с помощниками возможную отставку министра. По данным телеканала, Трамп интересовался, стоит ли Хегсету оставаться на месте после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.