AFP: Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон уйдет в отставку Фото: REUTERS.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон покинет пост лидера Республиканской партии после сокрушительного поражения сторонников Дональда Трампа на промежуточных выборах в Конгресс. Информацию об этом подтвердил его пресс-секретарь в комментарии агентству AFP.

На прямой вопрос о том, верны ли сообщения об отставке политика, его представитель ответил односложно: «Да». 54-летний республиканец объявил о решении после того, как Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса.

Джонсон возглавлял Палату представителей с октября 2023 года. Его уход с руководящего поста открывает путь к соперничеству за лидерство во фракции между консерваторами Стивом Скализом и Джимом Джорданом.

Президент США поддержал уходящего спикера и заявил, что не будет вмешиваться в выбор преемника: «Спикер был великолепным. И люди, которые работали с ним, — тоже».

Принятое решение не означает немедленного ухода Джонсона из Конгресса. Тем временем лидер демократов Хаким Джеффрис уже выдвинул свою кандидатуру на пост следующего спикера. В случае утверждения в январе 2027 года он станет первым темнокожим спикером Палаты представителей в истории США.

Накануне стало известно, что в Вашингтоне говорят о возможной отставке главы Министерства обороны США Пита Хегсета, который может лишиться поста на фоне провала республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Новым шефом Пентагона рассматривают губернатора Флориды Рона Десантиса.