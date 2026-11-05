В центре Тегерана вывесили огромный баннер с надписью «Мы убьем Трампа» Фото: REUTERS.

В центре Тегерана появился огромный баннер с надписью на английском языке «Мы убьем Трампа». На плакате президент США Дональд Трамп изображен за решеткой с опущенной головой. Об этом 4 ноября сообщил британский журнал The Guardian.

Появление баннера совпало с годовщиной захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году и публикацией результатов промежуточных выборов в Конгресс США. Иранские политики восприняли поражение республиканцев как свидетельство того, что американцы не поддерживают продолжение войны, пишет The Guardian.

Ранее KP.RU писал, что председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф назвал результаты промежуточных выборов в США отказом американцев от войны с Ираном. Он предупредил, что если администрация Дональда Трампа проигнорирует волю избирателей, Тегеран ответит «кошмаром».