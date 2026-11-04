Американцы сказали «нет»: Тегеран поддержал итоги выборов в США и пригрозил «кошмаром»

Галибаф: американцы сказали «нет» конфликту с Ираном Фото: REUTERS.

Спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что на промежуточных выборах в США американцы во многом голосовали против республиканцев, а значит высказались против продолжения конфликта с Ираном. Об этом политик написал в соцсети X.

Промежуточные выборы в США, состоявшиеся 3 ноября, обернулись для республиканцев Трампа тяжелым поражением. Демократы, по прогнозам AP, CBS News и других ведущих СМИ, обеспечили себе как минимум 51 место в Сенате из 100, получив контроль над верхней палатой Конгресса. В Палате представителей, по оценке NBC News, демократы могут получить около 244 мандатов против 191 у республиканцев.

«Американцы сказали "нет" войне», — сказал Галибаф.

По его словам, Тегеран разделяет это послание. Галибаф также предупредил: если Вашингтон проигнорирует волю собственного общества в угоду «международным казначеям и шантажистам», то иранское «нет» обернётся для него «кошмаром».

Сам президент США Дональд Трамп признал, что конфликт с Ираном сыграл свою роль в провале республиканцев. При этом хозяин Белого дома заявил, что ни секунды не жалеет о начале конфликта.