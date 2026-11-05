Прикрываются УК и заманивают в «домовой чат»: как не попасть на очередную уловку аферистов

Мошенники обманывают россиян через фейковые домовые чаты в преддверии зимы Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Перед началом зимы в России активизировалась новая мошенническая схема. Аферисты представляются сотрудниками управляющих компаний или старшими по подъезду и зазывают жильцов в «домовые чаты», рассказали РИА Новости в «МТС Защитнике».

По информации компании, мошенники уверяют, что в чате обсуждают уборку территории. Ссылку на такой чат присылают через мессенджеры. Переход по ссылке ведёт на фишинговый ресурс, где для «подтверждения участия» просят указать личные сведения или номер телефона. Так личные данные попадают к злоумышленникам.

В «МТС Защитнике» напомнили, что настоящие старшие по подъезду и управляющие компании не рассылают через мессенджеры приглашения в домовые чаты и не требуют вводить личную информацию для вступления в группы. Специалисты советуют присоединяться только к группам, созданным реальными соседями, а сведения о благоустройстве сверять по официальным каналам УК.

Ранее заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала, что мошеннический звонок можно распознать уже в первые минуты разговора — по спешке, угрозам и попыткам удержать человека на линии.