Канадец поддержал традиционные ценности России и переехал к жене в Пензенскую область

МВД: канадец, женатый на россиянке, получил право жить в Пензенской области. Фото: УМВД России по Пензенской области

Гражданин Канады Ятин Каркханис получил разрешение на временное проживание в Пензенской области. Документ ему вручили сотрудники управления по вопросам миграции регионального УМВД, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

По данным полиции, мужчина женат на россиянке, уроженке Колышлейского района. Супруги решили обосноваться в Пензенской области, а сам Каркханис, как отметили в УМВД, сделал осознанный выбор в пользу России и выразил поддержку ее традиционным ценностям.

Разрешение на временное проживание стало для канадца первым шагом на пути к получению российского гражданства. Всего с начала 2026 года такой документ в Пензенской области выдали четырем иностранцам.

Ранее KP.RU сообщал, что с начала 2026 года участникам программы добровольного переселения соотечественников и членам их семей выдали 3 719 виз. Среди получателей 179 были гражданами Канады, больше всего документов оформили жителям Туркменистана — 2 122 визы.