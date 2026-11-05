Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность грузинской партии «Дроа!»* Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Генпрокуратура России объявила нежелательной деятельность грузинской партии «Дроа!»*, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Организация, зарегистрированная в Грузии в 2021 году, входит в оппозиционный альянс «Коалиция за перемены» и, по данным ГП, настроена резко против сближения Москвы и Тбилиси.

В ведомстве отметили: участники партии придерживаются русофобских взглядов и пытаются дискредитировать действия России на грузинском направлении. Они требуют вернуть визовый режим и прекратить прямое авиасообщение между странами. Кроме того, «Дроа!»* называет Абхазию и Южную Осетию своими территориями и обвиняет правящую партию Грузии в пророссийском курсе.

Партия также активно поддерживает киевский режим, призывает к более тесному сотрудничеству Грузии с Украиной и включению страны в «Карпатскую восьмерку».

Ещё в августе Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность нидерландской организации Dalan Fund*. Следствие установило, что она финансировала ряд антироссийских СМИ.

* — Организации внесены в перечень нежелательных в России