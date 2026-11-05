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НовостиОбщество5 ноября 2026 8:16

Патриарх Иерусалимский Феофил III намерен встретиться с патриархом Кириллом

Визит главы Иерусалимской православной церкви в столицу России продлится до 6 ноября
Анна АДАМАЙТЕС
Патриарх Иерусалимский Феофил III намерен встретиться с патриархом Кириллом. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Патриарх Иерусалимский Феофил III намерен встретиться с патриархом Кириллом. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Патриарх Иерусалимский Феофил III во время визита в Москву планирует встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом 5 ноября сообщил ТАСС источник в Русской православной церкви.

«В программе — встреча с патриархом Кириллом», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника информагентства, глава Иерусалимской православной церкви пробудет в российской столице до 6 ноября. Феофил III прибыл в Москву 4 ноября по приглашению патриарха Кирилла.

Ранее KP.RU писал, что патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о готовности выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине и выразил желание встретиться с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В интервью Breitbart News он подчеркнул, что Иерусалимский патриархат может содействовать открытию каналов связи и началу конструктивного диалога.