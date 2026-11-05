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НовостиПроисшествия5 ноября 2026 8:23

Прокуратура призвала Мосгорсуд изменить приговор блогеру Лерчек

Прокуратура попросила изменить приговор Лерчек с учетом доводов в своих апелляционных представлениях
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Прокуратура призвала Мосгорсуд изменить приговор блогеру Лерчек. Фото: Belkin/Global Look Press

Прокуратура призвала Мосгорсуд изменить приговор блогеру Лерчек. Фото: Belkin/Global Look Press

Государственное обвинение попросила Мосгорсуд изменить приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, ранее осужденной на условный срок по делу о незаконном выводе средств за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Разбирательство проходит в Московском городском суде в закрытом от прессы и общественности режиме.

«Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить приговор с учетом доводов в своих апелляционных представлениях, а жалобы защиты и самой осужденной — оставить без изменений», — уточнил источник агентства.

Напомним, сама блогер на заседании не присутствует. Лерчек, борющаяся с раком желудка, не смогла принять участие в заседании по пересмотру приговора из-за экстренной госпитализации. Сейчас она повторно проходит химиотерапию в московской больнице.