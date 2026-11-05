«Скоро будет жарко»: на Украине рассказали, что случится с Зеленским после выборов в США Фото: REUTERS.

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский оказался в опасном положении после поражения республиканцев на выборах в конгресс. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

«Это просто катастрофа, всех наших друзей-сенаторов не переизбрали. Зеленского теперь будут бить и слева, и справа. Вскоре он станет персоной нот грата для американцев. Трамп будет сейчас действовать жестко», — указал политолог.

Соскин отметил, что поддержка Украины в конгрессе при президентстве Дональда Трампа и без того была слабой, а сейчас может и вовсе прекратиться.

«Готовьтесь, скоро будет жарко», — резюмировал он.

Голосование в США прошло накануне. Как прогнозируют американские СМИ, Демократическая партия набирает большинство в палате представителей. При этом она может получить контроль и над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места.