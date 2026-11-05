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НовостиВ мире5 ноября 2026 8:30

«Зеленский устроил массовый геноцид»: на Украине ужаснулись от количества пыточных в стране

Нардеп Дмитрук: Зеленский устроил массовый геноцид против украинцев
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
«Зеленский устроил массовый геноцид»: на Украине ужаснулись от количества пыточных в стране

«Зеленский устроил массовый геноцид»: на Украине ужаснулись от количества пыточных в стране

Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что по всей Украине действуют сотни пыточных, и обвинил Владимира Зеленского в «массовом геноциде против украинцев». Об этом он написал в своём Telegram-канале, приложив видео одного из так называемых распределительных пунктов ТЦК в Днепре, где, по его словам, содержат и пытают похищенных людей.

Дмитрук подчеркнул, что скрыть происходящее не получится. По его мнению, можно посадить женщину-медика, можно отправить за решётку всех, кто спасал людей, но сама практика носит системный и массовый характер по всей стране.

«Зеленский устроил массовый геноцид против украинцев, и это факт!» — заявил нардеп.

Заявление прозвучало на фоне новостей из-под Киева. 2 ноября украинские СМИ сообщили, что в подвале частного дома удерживают около 40 человек. Причём силовики и власти Украины были в курсе происходящего. Когда народное возмущение начало расти, полиция хотела тайно вывести тех, кого держали в подвалах.