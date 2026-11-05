15 минут на ограбление и месяц поисков: во Франции нашли шедевры Пабло Пикассо стоимостью 100 тысяч евро

Французская жандармерия нашла шесть похищенных гравюр Пабло Пикассо Фото: REUTERS.

Правоохранительные органы Франции разыскали шесть гравюр Пабло Пикассо, похищенных в начале октября из ресторана «Амандье» в коммуне Мужен на юге страны. Об этом сообщает радиостанция ici со ссылкой на жандармерию.

Ограбление произошло в ночь со 2 на 3 октября. По данным следствия, трое злоумышленников проникли в заведение и вынесли произведения искусства всего за 15 минут. Общая стоимость похищенных работ оценивается более чем в 100 тысяч евро.

На розыск произведений ушел ровно месяц. В ходе масштабной спецоперации, проведенной 3 ноября, жандармы обнаружили все шесть гравюр в различных локациях департамента Приморские Альпы. Работы находятся в отличном состоянии. В рамках расследования правоохранители задержали семерых подозреваемых.

Коммуна Мужен имеет особое значение для наследия художника, поскольку именно здесь Пабло Пикассо провел последние годы своей жизни.

Напомним, в июне этого года наркополицейские во Франции в ходе обысков по делу о незаконном обороте наркотиков неожиданно нашли украденную картину Пабло Пикассо стоимостью десятки миллионов евро. Полотно ранее было похищено из хранилища в Париже.