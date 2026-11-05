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НовостиВ мире5 ноября 2026 8:31

15 минут на ограбление и месяц поисков: во Франции нашли шедевры Пабло Пикассо стоимостью 100 тысяч евро

Французская жандармерия нашла шесть похищенных гравюр Пабло Пикассо
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Французская жандармерия нашла шесть похищенных гравюр Пабло Пикассо

Французская жандармерия нашла шесть похищенных гравюр Пабло Пикассо

Фото: REUTERS.

Правоохранительные органы Франции разыскали шесть гравюр Пабло Пикассо, похищенных в начале октября из ресторана «Амандье» в коммуне Мужен на юге страны. Об этом сообщает радиостанция ici со ссылкой на жандармерию.

Ограбление произошло в ночь со 2 на 3 октября. По данным следствия, трое злоумышленников проникли в заведение и вынесли произведения искусства всего за 15 минут. Общая стоимость похищенных работ оценивается более чем в 100 тысяч евро.

На розыск произведений ушел ровно месяц. В ходе масштабной спецоперации, проведенной 3 ноября, жандармы обнаружили все шесть гравюр в различных локациях департамента Приморские Альпы. Работы находятся в отличном состоянии. В рамках расследования правоохранители задержали семерых подозреваемых.

Коммуна Мужен имеет особое значение для наследия художника, поскольку именно здесь Пабло Пикассо провел последние годы своей жизни.

Напомним, в июне этого года наркополицейские во Франции в ходе обысков по делу о незаконном обороте наркотиков неожиданно нашли украденную картину Пабло Пикассо стоимостью десятки миллионов евро. Полотно ранее было похищено из хранилища в Париже.