Радиостанция Судного дня снова удивила посланием: она выдала всего одно слово Фото: Иван МАКЕЕВ.

Радиостанция УВБ-76, которую в народе давно прозвали «радиостанцией Судного дня», снова напомнила о себе. В четверг, 5 ноября, около 11:15 по Москве в эфире прозвучало очередное кодированное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

На этот раз радиолюбители услышали набор «НЖТИ 79814 ПОДПУХЛЫЙ 2499 5166».

Для этой станции вообще характерно молчание: она вещает на частоте 4625 кГц уже несколько десятилетий и почти всё время выдаёт в эфир монотонный жужжащий сигнал. Голосовые сообщения с именами, словами и цифрами появляются крайне редко, и каждый такой случай моментально разлетается по форумам радиолюбителей.

Это не первая странная шифрограмма за последние дни. 2 ноября в эфире прозвучал сигнал «НЖТИ 60767 ДУЧЕ 2152 8370». Тогда внимание привлекло осмысленное слово «дуче». В традиционном смысле этот термин использовали для обозначения вождя ещё в 1860-е годы, во время объединения Италии, а позже этот титул носил Бенито Муссолини, глава Национальной фашистской партии и тоталитарного режима.