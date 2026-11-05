Власти Молдавии решили наказать Красносельского за награду в Кремле: о каких ограничениях идёт речь

Власти Молдавии решили наказать Красносельского за награду в Кремле. Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Власти Молдавии намерены запретить президенту непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому выезжать из страны в течение пяти лет после его возвращения из Москвы. Об этом 5 ноября заявило Бюро по реинтеграции правительства Молдавии в своем Teлеграм-канале.

В ведомстве осудили действия России и сообщили, что рассматривают возможные ответные меры. Поводом для заявления стал визит Красносельского в Москву, где 4 ноября президент России Владимир Путин вручил ему орден Почета. Российский лидер отметил вклад главы Приднестровья в развитие республики, сохранение исторической правды и русского языка.

Ранее Вадим Красносельский заявил о сложностях в отношениях с Кишиневом после решения молдавских властей ограничить полномочия Гагаузской автономии. Он усомнился в надежности договоренностей с молдавской стороной, поскольку, по его словам, суды могут отменить ранее согласованные решения.