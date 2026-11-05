Скандальный комик Незлобин* оказался американским богачом: Юморист закупился на миллион долларов Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Уехавший в США комик Александр Незлобин* владеет тремя квартирами общей стоимостью около миллиона долларов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, за годы владения американской недвижимостью юморист успел заплатить почти 25 тысяч долларов налогов.

Первую квартиру Незлобин* приобрел еще в 2017 году в Северном Лас-Вегасе за 85 тысяч долларов. Жилье с двумя спальнями и санузлами расположено неподалеку от оживленной трассы. С тех пор его стоимость почти удвоилась и теперь составляет около 154 тысяч долларов. На налоги за все время владения ушло порядка 10 тысяч долларов.

Второй объект недвижимости комик купил в 2021 году на западе Лас-Вегаса. Квартира площадью более 60 квадратных метров обошлась ему в 110 тысяч долларов, однако за пять лет подешевела до 78 тысяч. Ежегодно за нее приходится платить около 900 долларов налогов.

Самое дорогое приобретение Незлобин* сделал вместе с супругой Алиной в мае 2025 года. За квартиру площадью 114 квадратных метров в Лос-Анджелесе пара заплатила 825 тысяч долларов, причем 660 тысяч взяла в кредит. Внутри две спальни, гостиная с камином и баром, отдельная прачечная и кухня с гранитными столешницами. За первый год владения семье начислили налог в размере 10,3 тысячи долларов.

Любопытно, что ранее юморист жаловался на финансовые трудности после переезда в Америку. В январе 2026 года Незлобин* признался, что был вынужден продать квартиру в Москве, чтобы получить деньги для дальнейшей жизни в США. После погашения ипотеки у него осталось около 300 тысяч долларов. При этом комик рассказывал, что его заработки после эмиграции сократились в десять раз.

Кроме того, в августе 2026 года Минюст России включил Незлобина* в реестр иностранных агентов. К тому моменту артист уже несколько лет проживал в Соединенных Штатах. В Россию он не возвращался после переезда в 2022 году.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.