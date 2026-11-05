Axios: Вэнс призывал Трампа начать переговоры с Ираном для прекращения войны Фото: REUTERS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в течение последних месяцев возглавлял неформальную фракцию в окружении Дональда Трампа, советовавшую американскому лидеру заключить сделку с Тегераном ради завершения военного конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Вэнс в частных беседах критиковал позицию израильского руководства и обвинял премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что тот «во всем ошибается» в отношении Ирана. Вице-президент неоднократно предупреждал, что военные действия крайне непопулярны среди избирателей и рискуют обернуться для Республиканской партии тяжелым поражением на промежуточных выборах в Конгресс.

Эту точку зрения разделяло большинство высокопоставленных чиновников из окружения американского президента. Тем не менее Трамп склонялся к эскалации и возобновлению активных ударов, рассматривая возможность проведения военной операции еще до выборов, как того требовал Нетаньяху.

В итоге глава Белого дома решил отложить решение по ударам, однако вопреки советам ключевых советников на прошлой неделе публично поддержал Нетаньяху на выборах в Израиле.

Тем временем копеечные перехватчики Ирана смогли нанести многомиллиардный ущерб беспилотной авиации США. Как сообщается, уничтожены десятки разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper. Ущерб превышает 2,8 млрд долларов.