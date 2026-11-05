DB: Польша планирует начать производство шасси для украинской САУ «Богдана». Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Две польские фирмы планируют начать разработку и производство нового шасси для колесной украинской САУ «Богдана». Об этом сообщает интернет-портал Defence Blog.

Отмечается, что соответствующее соглашение подписали фирмы PK MIL из Вадовице и SZCZ NIAK Pojazdy Specjalne из города Бельско-Бяла. Последняя компания уже сейчас специализируется на производстве специальной колесной техники.

Сумма контракта и дата запуска работ не разглашается.

Ранее сообщалось, что Великобритания хочет произвести для Вооруженных сил Украины новые баллистические ракеты, дальность поражения которых будет составлять более 480 км.

Минобороны России обнародовало список адресов предприятий Европы, выпускающих дроны для Украины. В военном ведомстве отметили, что европейская общественность должна не только четко осознавать истинные причины угроз своей безопасности, но и знать адреса и местоположение украинских и совместных предприятий по производству БПЛА и комплектующих для Украины, находящихся на территории их стран.