39-летний глава Тамбовского госуниверситета погиб в ДТП: он влетел в ограждение на квадроцикле

Ректор ТГУ имени Державина Павел Моисеев погиб в ДТП на квадроцикле Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ректор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Павел Моисеев погиб в ДТП в ночь на 5 ноября. Ему было 39 лет, сообщили в правительстве Тамбовской области.

По данным региональной Госавтоинспекции, квадроцикл под управлением Моисеева наехал на металлическое ограждение и перевернулся. Обстоятельства происшествия уточняются.

Павла Моисеева избрали ректором Державинского университета в январе 2023 года, а официально утвердили в должности с 24 марта. До этого он работал проректором по цифровой трансформации, управлению имущественным комплексом и инфраструктурному развитию вуза.

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