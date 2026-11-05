Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 ноября 2026 8:49

39-летний глава Тамбовского госуниверситета погиб в ДТП: он влетел в ограждение на квадроцикле

Ректор ТГУ имени Державина Павел Моисеев погиб в ДТП на квадроцикле
Анна АДАМАЙТЕС
Ректор ТГУ имени Державина Павел Моисеев погиб в ДТП на квадроцикле

Ректор ТГУ имени Державина Павел Моисеев погиб в ДТП на квадроцикле

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ректор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Павел Моисеев погиб в ДТП в ночь на 5 ноября. Ему было 39 лет, сообщили в правительстве Тамбовской области.

По данным региональной Госавтоинспекции, квадроцикл под управлением Моисеева наехал на металлическое ограждение и перевернулся. Обстоятельства происшествия уточняются.

Павла Моисеева избрали ректором Державинского университета в январе 2023 года, а официально утвердили в должности с 24 марта. До этого он работал проректором по цифровой трансформации, управлению имущественным комплексом и инфраструктурному развитию вуза.

Ранее KP.RU писал, что в возрасте 74 лет умер заслуженный артист России Владимир Григорьев. Более полувека он служил в Московском драматическом театре имени Пушкина, куда пришел еще студентом ГИТИСа, он сыграл в спектаклях «Разбойники», «Блэз», «Остров сокровищ» и «Жанна д’Арк».