Доля налогов в цене на газ для предприятий в Европе достигла максимума за 5 лет Фото: REUTERS.

Доля налогов и сборов в конечной стоимости газа для предприятий Евросоюза достигла максимума за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные Евростата, согласно которым в первой половине 2026 года показатель вырос до 17,5%.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года налоговая составляющая достигала 16,4%, а во второй половине 2025 года составляла 15,9%. Таким образом, теперь из каждых 100 евро, которые европейские предприятия платят за газ, на налоги и сборы приходится 17,5 евро.

При этом само топливо за год стало дешевле на 6,7%. В январе-июне его средняя стоимость для предприятий ЕС составляла около шести евроцентов за киловатт-час. Однако по сравнению со второй половиной 2025 года цены, напротив, выросли на 1,8%.

Нынешняя доля налогов стала самой высокой с начала 2021 года. После энергетического кризиса 2022 года, когда европейские правительства вводили меры поддержки потребителей, показатель опускался до 6,6%. В последующие годы налоговая нагрузка постепенно восстанавливалась.

Согласно статистике, газ подешевел в 24 из 25 стран ЕС, по которым доступны сопоставимые данные. Исключением стала Швеция, где цены выросли на 3,1%. Там же зафиксирована самая высокая стоимость топлива для предприятий — около 11 евроцентов за киловатт-час. Самые низкие тарифы отмечены в Бельгии и Болгарии — примерно по четыре евроцента.

Тем временем глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что в случае холодной зимы цены на газ в Европе могут достигнуть 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Свой прогноз он связал с недостаточными запасами топлива в европейских подземных хранилищах. По его словам, на конец октября их заполненность в Германии составляла лишь 61,6%.